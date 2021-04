18-jähriger Motorradfahrer nach Unfall bei Sonneberg schwer verletzt

Judenbach Zwischen Jagdshof und Schauberg ist ein Mann mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochabend ist ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Jagdshof kommend in Richtung Schauberg gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam er dabei in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitpanke.

Bei dem Aufprall verletzte sich der 18-Jährige schwer, sodass er in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.