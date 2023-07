18-Jähriger schlägt bei Kontrolle in Nordhausen unvermittelt zu und verletzt Polizisten

Nordhausen. Ein junger Mann hat in Nordhausen Polizisten angegriffen und einen von ihnen verletzt. Dabei blieb es jedoch nicht. Wenig später musste die Polizei erneut eingreifen.

Eigentlich sollte er nur mit seinem Hund das Gassigehen auf dem Gehweg fortsetzen. Doch das passte am Sonntagabend einem 18-Jährigen in der Hardenbergstraße in Nordhausen offenbar nicht. Laut Polizei reagierte er auf das Ansprechen durch die Polizisten stattdessen mit dem Zeigen des Mittelfingers.

Als der junge Mann daraufhin kontrolliert werden sollte, schlug dieser unvermittelt auf einen 22-jährigen Polizisten ein und verletzte diesen. Der Polizist musste noch in der Nacht im Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Ein Drogentest bei dem 18-jährigen Angreifer verlief positiv. Auch er musste ins Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Dort weigerte sich der junge Mann schließlich das Krankenhaus wieder zu verlassen.

Die Polizei musste erneut eingreifen, nachdem er einem Platzverweis nicht nachkam. Gegen ihn wird nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Androhung von Straftaten ermittelt.

