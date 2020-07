In einer Eisenacher Wohnung trug sich am Montagmorgen schreckliches zu. Die Polizei nahm vier Männer fest. (Symbolbild)

19-Jährige in Eisenach von vier Männern vergewaltigt - Polizei stellt Täter

Am Montag soll es laut Polizei in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung in der Georgenstraße zu einer Vergewaltigung gekommen sein.

Nach bisherigem Erkenntnisstand soll eine 19-Jährige zuvor mit einem der Täter kurz zuvor am Markt zusammen Alkohol konsumiert haben und gemeinsam in eine Wohnung gegangen sein. Dort soll sie von vier Tätern im Alter von 23 bis 36 Jahren, alle afghanischer Herkunft, gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden sein, so die Polizei.

Die Täter konnten durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

