20.000 Euro Schaden bei Bungalow-Brand in Gräfenwarth

Gräfenwarth. In der Wetterabucht in Gräfenwarth kam es am Dienstagnachmittag zu einem Großbrand in einer Bungalow-Siedlung. Die Feuerwehr war fünf Stunden lang im Einsatz.

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in der Wetterabucht in Gräfenwarth (Saale-Orla-Kreis) zu einem Großbrand mehrere Bungalows. Aus noch ungeklärten Gründen fing einer der Bungalows Feuer und stand schlussendlich in Vollbrand. Zwei weitere Gebäude wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt und in Mitleidenschaft gezogen.

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten ganze fünf Stunden an, konnten aber einen Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro nicht verhindern. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt, die Ermittlungen dauern weiter an.

