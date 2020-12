Bad Salzungen Die Täter drangen über ein Tor auf das Gelände des Burger King in Bad Salzungen in der Leimbacher Straße ein und entwendeten das Fett aus drei Abfalltonnen.

Durch unbekannte Täter wurde laut Polizei in der Nacht vom 25.12. zum 26.12.2020 etwa 200 l altes Frittierfett entwendet. Die Täter drangen über ein Tor auf das Gelände des Burger King in Bad Salzungen in der Leimbacher Straße ein und entwendeten das Fett aus drei Abfalltonnen.

Der Entwendungsschaden wird auf zirka 400 Euro geschätzt.

