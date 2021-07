21-jährige Frau rutscht mit ihrem Motorrad bei Ilfeld in den Gegenverkehr

Ilfeld. Warum die freiwillige Feuerwehr von Ilfeld-Wiegersdorf am Dienstagabend ausrücken musste.

Zu einem Motorrad-Unfall kam es am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr im Südharz auf der B 81 zwischen Netzkater und Eisfelder Talmühle. Eine 21-jährige Bikerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Nordhausen. In einer Rechtskurve rutschte sie mit ihrem Motorrad weg und kollidierte mit dem Gegenverkehr.

Das Motorrad verkeilte sich dabei unter dem Pick-up. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ilfeld/Wiegersdorf sicherten die Unfallstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die junge Frau kam mit dem Schrecken davon, verletzte sich nur leicht.