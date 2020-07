Weimar. Ein Mann hat in Weimar seine Wohnung in Brand gesetzt und ist geflüchtet. Zwei Anwohner wurden verletzt, es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

21-Jähriger setzt Wohnung in Weimar in Brand – zwei Verletzte

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagabend seine Dachgeschosswohnung in Weimar in Brand gesetzt. Der Mann hatte sich verfolgt gefühlt und offenbar unter Wahnvorstellungen gelitten, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge informierte gegen 17.45 Uhr die Einsatzkräfte, weil er starken Rauch wahrnahm. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, hätten Teile der Wohnung bereits in Vollbrand gestanden. Den Angaben zufolge erlitten zwei Anwohner eine Rauchgasvergiftung und mussten medizinisch versorgt werden. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Mann flüchtete nach der Tat

Der 21-Jährige, der kurz nach der Tat flüchtete, konnte wenig später im Bereich des Klinikums aufgegriffen werden und wurde vorläufig festgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

