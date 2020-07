Gleich mehrere Straftaten hat ein 22 Jahre alter Mann am Mittwochabend in Mühlhausen begangen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Außer Rand und Band: 22-Jähriger wirft Rohre und bespuckt Leute

Mehrere Straftaten hat ein 22 Jahre alter Mann am Mittwochabend in Mühlhausen begangen. Zunächst bewarf er im Garagenkomplex an der Windeberger Landstraße grundlos ein Auto, das Richtung Garagen zusteuerte, mit Fallrohren. Nach Angaben der Polizei sprach der Beifahrer den Rohrewerfer an. Die Männer gerieten in Streit, der 22-Jährige bespuckte den Beifahrer.

Die Polizei wurde gerufen. Ein Alkoholtest habe mehr als 1,4 Promille bei dem 22-Jährigen ergeben.

Wenig später verursachte derselbe Betrunkene erneut einen Polizeieinsatz. Diesmal attackierte er einen Mann, dessen Auto er offenbar zuvor beschädigt hatte. „Als die Polizisten erneut am Einsatzort eintrafen, mussten sie Pfefferspray einsetzen, um den renitenten Mann zu bändigen“, schilderte ein Polizeisprecher.

Gegen den 22-Jährigen wird nun mehrfach ermittelt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: