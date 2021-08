23-Jähriger greift in Pößneck Ladendetektiv nach Diebstahl an

Pößneck. Nachdem ein Ladendetektiv eines Pößnecker Supermarktes den 23-jährigen Langfinger zur Rechenschaft ziehen will, schlägt dieser auf den Mitarbeiter ein.

Nachdem die Mitarbeiter eines Supermarkts in Pößneck auf den Diebstahlversuch des 23-Jährigen aufmerksam geworden sind, informierten sie den Ladendedektiv. Angestellte eines Supermarkts in Pößneck teilten am

Als der Detektiv den bereits aus der Vergangenheit bekannten, jungen Mann ansprach, reagierte dieser aggressiv und versuchte auf den Mitarbeiter einzuschlagen. Er riss sich los und verschwand. Wie die Polizei mitteilte, konnten im zurückgelassenen Rucksack neben Diebesgut im Wert von rund 40 Euro auch persönliche Dokumente gefunden werden.

Gegen den polizeibekannten 23-Jährigen, welcher bereits in der Vergangenheit bei Diebstählen in diesem Supermarkt erwischt wurde, wird nun ermittelt.