Während der Fahrt kam Qualm aus dem Radkasten, kurze Zeit später stand das Auto in Flammen. (Symbolbild)

25.000 Euro Schaden: Auto gerät in Erfurt während Fahrt in Brand – Insassen können sich retten

Erfurt In der Innenstadt von Erfurt ist ein Auto komplett ausgebrannt. Durch die Hitze des brennenden Pkw kam es zu weiteren Schäden.

Während der Fahrt bemerkte ein 32-Jähriger am Samstag plötzlich Qualm im Bereich des linken vorderen Radkastens an seinem Skoda. Während er eine Parkmöglichkeit für das Auto suchte, traten bereits Flammen aus, heißt es von der Polizei. In der Rosengasse habe er das Fahrzeug dann abstellen können. Der 32-Jährige sowie seine Begleitung konnten sich aus dem Pkw retten, bevor er vollständig abbrannte.

Parkendes Auto beschädigt

Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Durch die Hitze des brennenden Pkw kam es allerdings zu weiteren Schäden: Die Bitumdecke sowie die Heckstoßstange und die Halterung der Kennzeichentafel eines in der Nähe parkenden Smart schmolzen. An einem Mehrfamilienhaus zerplatzten drei Kellerfenster. An drei weiteren Fenstern rissen die Scheiben.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

