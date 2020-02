Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen versucht, an das Auto und private Dokumente eines 25-Jährigen zu kommen.

Hermsdorf. Opfer eines versuchten Autoraubes wurde ein 25-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen in Hermsdorf. Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Männern.

25-Jähriger bei versuchtem Autoraub verletzt

Nach Angaben der Polizei hielt sich der 25-jährige am frühen Sonntagmorgen in Hermsdorf gerade an seinem auf dem Grünstädter Platz abgestellten Auto auf, als er von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein soll. Dieser soll den 25-Jährigem aufgefordert haben, den Autoschlüssel, die Fahrzeugpapiere und die Geldbörse herauszugeben.

Als der 25-Jährige die Herausgabe verweigerte, soll der unbekannte Mann handgreiflich geworden sein. In diesem Moment soll ein weiterer Mann in einem Auto (BMW) erschienen sein. Der Unbekannte soll daraufhin den 25-Jährigen gegen sein eigenes Auto gestoßen haben und anschließend in den BMW eingestiegen sein. Anschließend seien beide damit in unbekannte Richtung davongefahren. Bei den Handgreiflichkeiten wurde der 25-Jährige verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall und nimmt Hinweise darüber unter der Telefonnummer 036428-640 entgegen.