25-jähriger Radfahrer fährt in Erfurt bei Rot und kollidiert mit Auto

Erfurt. Am Dienstagabend kam es an einer Fußgängerampel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Der 25-Jährige wurde von seinem Fahrrad geschleudert und schwer verletzt.

An der Fußgängerampel zur Schinkelstraße in Erfurt kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Das teilt die Polizei mit. Der 32-jährige Autofahrer war auf der Schlüterstraße unterwegs, als plötzlich der 25-jährige Radfahrer an der Ampel, trotz Rot, seine Fahrbahn kreuzte und es zum Zusammenstoß kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Er musste in die Klinik gebracht werden.

