250.000 Euro Schaden bei Hausbrand - fünf Wohnungen unbewohnbar

Am Sonntag kam es zu einem Brand in einem Haus in Hildburghausen. Laut Polizei konnten alle Bewohner die Wohnungen in dem Haus selbstständig verlassen. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 250.000 Euro beziffert. Die Personen wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hildburghausen, Schleusingen und Eisfeld im errichteten Zelt untergebracht und versorgt. Eine Betreuung durch den Kriseninterventionsdienst war zeitnah organisiert.

Fünf Wohnungen seien derzeit nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Personen kamen bei Freunden und Familie unter bzw. wurden in Notunterkünften untergebracht.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.