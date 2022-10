26-jähriger Motorradfahrer bei Unfall im Ilm-Kreis schwer verletzt

Röhrensee Aus bisher unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr war ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Röhrensee in Richtung Mühlberg unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Mann mit dem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Den Angaben zufolge zog er sich bei dem Unfall eine Fraktur am Arm zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Ilmenau gebracht werden.

