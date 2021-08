In Jena wurden zahlreiche Wahlplakate unterschiedlichster Parteien zerstört. (Symbolbild)

27 Wahlplakate in Jena zerstört

Jena. In nur einer Nacht haben in Jena Unbekannte 27 Wahlplakate zerstört. Betroffen waren unterschiedliche Parteien.

Am Dienstag wurde bekannt, dass mehrere Wahlplakate im Jenzigweg in Jena durch Unbekannte beschädigt wurden. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hätten der oder die Täter entlang des Jenzigweges die Plakate zerschnitten und abgerissen.

Insgesamt seien 27 Plakate unterschiedlicher Parteien zerstört worden, wobei ein Gesamtschaden von geschätzten 1000 Euro entstand. Hinweise auf den oder die Täter gebe es aktuell noch nicht, hieß es von der Polizei.