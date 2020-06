In Gotha kam es zu einem schweren Fall von häuslicher Gewalt. (Symbolbild)

Gotha. In Gotha musste die Polizei bei einem Fall von häuslicher Gewalt einschreiten. Der Ehemann kam in Gewahrsam.

28-Jähriger verprügelt Ehefrau mit Baseballschläger

Am Sonntagmorgen musste die Polizei in Gotha wegen eines Falles von häuslicher Gewalt eingreifen. Wie die Polizei informierte, habe man in der Wohnung einen 28-Jährigen, seine 27-jährige Frau und deren Kind angetroffen. Es habe sich herausgestellt, dass der Mann seiner Frau mit einem Baseballschläger grundlos gegen den Kopf Schlug und sie verletzte.

Der Mann habe 1,04 Promille gehabt und wurde in Gewahrsam genommen. Die 27-Jährige kam in ein Krankenhaus, konnte nach der Behandlung allerdings wieder entlassen werden. Das Kind wurde zwischenzeitlich von seiner Tante in Obhut genommen. Gegen den Ehemann wurde Anzeige erstattet.