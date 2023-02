In Gera wurde eine Frau von zwei Männern angegriffen und ausgeraubt. (Symbolbild)

30-Jährige in Gera niedergeschlagen und ausgeraubt

Gera. In Gera wurde eine 30-Jährige von zwei Männern niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

In Gera wurde eine 30-Jährige Opfer eines Raubüberfalls. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei die Frau am Samstagabend gegen 20.15 Uhr Röntgenweg von zwei Männern angesprochen worden, die zunächst eine Zigarette gefordert hätten. Da die Frau dem Anliegen nicht nachkam, soll sie zuerst beleidigt und dann unvermittelt niedergeschlagen worden sein.

Die beiden Männer sollen anschließend u. a. Bargeld von der Frau geraubt haben. Danach flohen die Täter. Die 30-Jährige wurde verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Die Polizei bittet Zeugen des Tatgeschehens darum, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365-82341465, zu wenden.

