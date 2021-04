30-Jähriger wehrt sich mit Tiefkühlhuhn gegen prügelnden Mann in Meiningen

Meiningen In Meiningen ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 45-jähriger Mann wurde von einem kuriosen Gegenstand im Gesicht verletzt.

Am Kiliansberg in Meiningen ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem 45-Jährigen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, griff dabei ersten Erkenntnissen nach der 45-jährige den Jüngeren mit einer Stange an und fügte ihm Verletzungen an beiden Armen zu.

Der 30-Jährige schlug daraufhin dem Älteren mit einem tiefgefrorenen Huhn ins Gesicht. Beide Männer kamen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus.