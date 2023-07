31-Jähriger zieht randalierend durch Weimar und bedroht mehrere Personen mit Messer

Weimar Ein Mann hat in Weimar mehrere Personen mit einem Messer bedroht. Zudem zerstach der 31-Jährige Reifen und skandierte verfassungsfeindliche Parolen.

Der Heimweg eines 31-Jährigen aus dem Klinikum Weimar zur eigenen Wohnanschrift führte am Samstag ab 4.10 Uhr innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Notrufen bei der Landeseinsatzzentrale.

Zunächst bedrohte der Mann laut Polizeiangaben einen 71-Jährigen, der in seinem Auto schlief, mit einem Messer. Dabei habe er mit dem Messer gegen die Seitenscheibe geschlagen und diese dabei beschädigt. Anschließend zog er, verfassungsfeindliche Parolen skandierend, weiter in Richtung Innenstadt. Hier warf er in der Karl-Haußknecht-Straße Mülltonnen um und trat gegen ein Gartentor. In der Brauhausgasse zerstach er mindestens drei Fahrradreifen. Als ihn zwei bisher unbekannte Personen darauf ansprachen, wurden auch sie mit dem Messer bedroht. Polizisten konnten den Mann an seiner Wohnanschrift ausfindig machen.

Die bislang unbekannten Geschädigten der Tat in der Brauhausgasse werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/8820 zu melden. Darüber hinaus werden auch weitere Hinweise zu den Taten entgegengenommen.

