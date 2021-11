33-Jähriger in Gotha erwischt: Elektroschocker in Taschenlampe integriert

Gotha. Ein 33-Jähriger, der eine Taschenlampe mit integriertem Elektroschocker bei sich trug, ist den Beamten ins Netz gegangen. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Feuerwehreinsatz in Gotha

In der Nacht zu Dienstag gegen 3.10 Uhr brannte ein in der Werner-Sylten-Straße in Gotha ein Papiercontainer. Das Feuer löschte die Feuerwehr, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0256143/2021) entgegen.

Gegen Waffengesetz verstoßen

Am Montag gegen 17.45 Uhr führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Arndtstraße in Gotha durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 33-Jährigen Fahrradfahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann eine Taschenlampe mit integriertem Elektroschocker mit sich führte. Dieser wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Dem 33 Jahre alten Mann droht ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bei Einbruch gefilmt

Am 17. September überstieg ein 38-jähriger Gothaer die Umfriedung eines Gartengrundstückes am Friedensplatz in Gotha und wollte eine LED-Lampe entwenden. Die Lampe hielt dem Angriff stand, wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Täter wurde jedoch von einer Kamera aufgezeichnet. Nach Auswertung der Videoaufnahmen konnte der Mann eindeutig als Täter identifiziert werden, da er bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen eines versuchten Diebstahlsdelikts.