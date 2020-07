Ein Mann ist in Gotha von einem anderen schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Gotha. Ein Mann ist in Gotha schwer verletzt worden. Er war mit einem anderen Mann in Streit geraten.

37-jähriger Mann bei Streit in Gotha schwer verletzt

Am Samstagabend wurde in Eisenach, An der Tongrube, ein Mann schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 37-jähriger und ein 39-jähriger Mann in Streit. Der 37-jährige wurde so schwer verletzt, dass er notmedizinisch versorgt werden musste.

Die Kriminalpolizei Gotha und die Staatsanwaltschaft Meiningen haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details teilte die Polizei nicht mit.

