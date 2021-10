4000 Euro Bargeld in Apolda gestohlen, während Rentnerin Fernsehen schaut

Bad Sulza. Dieser dreiste Einbruch ereignete sich am Wochenende.

Am 2. Oktober im Zeitraum von 8.30 Uhr und 9.30 Uhr entwendeten laut Polizei unbekannte Täter in Bad Sulza, in der Naumburger Straße, aus einer Wohnung im Erdgeschoss einen Briefumschlag mit 4.000 Euro Bargeld.

Die geschädigte 83-Jährige saß während der Tat im Wohnzimmer und sah fern. Da diese aufgrund ihres Alters schwer hört, hatte sie den Diebstahl erst später bemerkt

