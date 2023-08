44-Jährige attackiert Einsatzkräfte und verletzt gezielt Polizistin

Sonneberg. Eine Frau ist in Sonneberg bei ihrer Verhaftung komplett ausgerastet und hat wiederholt Polizisten attackiert. Genützt hat ihr der Gewaltausbruch gar nichts. Das ist die traurige Bilanz des Einsatzes:

Dass Polizeiarbeit keine Routine zulässt, bestätigte sich am Donnerstagnachmittag in Sonneberg. Dort sollte ein Haftbefehl gegen eine polizeibekannte 44-Jährige vollstreckt werden. Den Angaben zufolge schrie diese die Polizisten dabei unverhohlen an und schlug gezielt auf eine 27-jährige Polizistin ein. Auch im Rahmen ihres erfolglosen Fluchtversuchs und der damit verbundenen Verfolgung sei es wiederholt zu Tätlichkeiten gegen die eingesetzten Polizisten gekommen.

Die traurige Einsatzbilanz: Eine verletzte und nicht mehr dienstfähige Polizistin mit Prellungen, Schürfwunden und Hämatomen im Gesicht.

Gebracht habe der Frau ihr Gewaltausbruch hingegen gar nichts. Der Haftbefehl wurde vollstreckt und die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die 44-Jährige.

