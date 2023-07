47-Jähriger aus dem Weimarer Land vermisst

Kromsdorf. Bei der Suche nach einem Vermissten aus dem Weimarer Land bittet die Polizei um Mithilfe. Ein Foto des Mannes wurde nun veröffentlicht. Wer hat ihn gesehen?

Seit Sonntag wird der 47-jährige Nicky Winkler aus Kromsdorf im Weimarer Land vermisst. Wie die Polizei mitteilte, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet.

Herr Winkler ist circa 170cm groß, von normaler Statur und hat kurzgeschorene Haare. Er ist Brillenträger und hat aktuell keinen Bart. Er trägt vermutlich blaue Jeans und Turnschuhe. Zur weiteren Bekleidung ist nichts bekannt. Hier hat die Polizei ein Bild des Vermissten veröffentlicht.

Zuletzte wurde der 7-Jährige am Samstag, gegen 16 Uhr, an seiner Wohnanschrift gesehen. Sein Verschwinden sei erst am heutigen Montag bemerkt worden, da er nicht an seiner Arbeitsstätte erschien.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Herr Winkler geben? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden am Sonntag gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter der Telefonnummer 03644 - 5410 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.