51-Jähriger nach Arbeitsunfall in Wolfmannshausen im Krankenhaus

Ein 51-Jähriger wurde nach einem Arbeitsunfall in Wolfmannshausen in der Nacht zu Dienstag ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Grabfeld. Der Mann stürzte in die Tiefe, nachdem die Leiter an einer Maschine zerbrach.

Zu einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Wolfmannshausen kam es in der Nacht zum Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen befestigte ein 51-jähriger Mann für Wartungsarbeiten eine Leiter an einer Maschine.

Ein Teil der Leiter zerbrach, sodass der Arbeiter etwa 2,5 Meter auf den Boden stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

