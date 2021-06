52-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Duderstadt Eine Tour mehrerer Biker endete zwischen Zwinge in Thüringen und Duderstadt in Niedersachsen für einen Motorradfahrer tödlich.

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Tour gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann sei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und durch den Seitengraben gegen den Baum gerutscht, teilte die Polizei am Montag mit.

Er war zusammen mit fünf weiteren Motorradfahrern auf der Landesstraße 531 zwischen Zwinge in Thüringen und Duderstadt in Niedersachsen unterwegs. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der Mann aus Nordrhein-Westfalen noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Seine fünf Begleiter mussten von einer Notfallseelsorgerin betreut werden.

