63-Jähriger rauscht mit Ferrari in Straßengraben

Ein 63-Jähriger kam am Samstagnachmittag in Bad Tabarz im Landkreis Gotha mit seinem Ferrari von der Straße ab und landete im Straßengraben. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wollte der Mann von der Inselsbergstraße kommend an der Kreuzung zur Bundesstraße 88 nach links in Richtung Langenhain abbiegen, verlor in der Kurve jedoch die Kontrolle über seinen Sportwagen.

Er kam er nach rechts von der Straße ab, streifte ein Verkehrszeichen und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt. An seinem Ferrari sei ein Schaden in Höhe von 7000 Euro entstanden.