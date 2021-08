64-Jährige verletzt Nachbarin im Kreis Sonneberg und zerkratzt Auto mehrfach

Haselbach In Haselbach ist eine 29-Jährige von ihrer Nachbarin angegriffen worden. Auch die Mutter der jungen Frau wurde von der 64-Jährigen attackiert.

Am Sonntagvormittag hat eine Anwohnerin aus Haselbach mitgeteilt, dass sie und Familienangehörige von ihrer Nachbarin angegriffen und weiterhin ein PKW beschädigt wurde. Am Einsatzort bestätigten sich die Schilderungen: Die zwischenzeitlich beschuldigte 64-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit, wie auch am Samstag und Sonntag, aus unklarer Ursache das Fahrzeug eines Mannes aus der Nachbarschaft beschädigt.

Zusätzlich griff sie die 48-jährige Mutter der Anruferin an, indem sie ihr mit einen Schlüsselbund gegen das Ohr schlug und sie dadurch leicht verletzte. Die Beschuldigte muss sich nun aufgrund mehrerer Straftatbestände verantworten.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: