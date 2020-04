Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

65-Jähriger fährt gegen Baum

Ein 65-Jähriger war am Dienstag gegen 18.40 Uhr mit seinem Pkw Hyundai auf der L1016 zwischen Stregda und Neukirchen unterwegs. Kurz nach der Ortslage Stregda kam der Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Schadenshöhe ist vorerst unklar.