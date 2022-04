67-Jähriger ist von einziehenden Nachbarn genervt und verletzt 34-Jährigen

Weimar Auf sein rabiates Verhalten angesprochen, setzte sich der Mann in sein Auto und fährt direkt auf zwei Personen zu.

Auf die falsche Weise drückte laut Polizei ein Anwohner der Damaschkestraße in Weimar am Samstagnachmittag seinen Unmut über einen Einzug in eine Wohnung in der Nachbarschaft aus.

Da ihn die Parksituation aufgrund der zu entladenden Fahrzeuge vor seiner Haustür störte, sah er sich veranlasst, einen Aufkleber mit einem entsprechenden Hinweis auf die Frontscheibe eines der beteiligten Fahrzeuge zu kleben.

Zwei Zeugen des Vorfalles wollten ihn daraufhin zur Rede stellen. Der 67-Jährige zeigte sich jedoch wenig gesprächsbereit. Er stieg in sein Auto und fuhr auf die beiden auf der Fahrbahn stehenden Personen zu. Beide Personen mussten zur Seite treten, um dem Fahrzeug auszuweichen. Trotz dessen kam es zu einer leichten Berührung des Fahrzeugspiegels mit dem Arm eines 34-Jährigen. Dieser trug zum Glück nur leichte Verletzungen davon.

Erheblicher Alkoholpegel

Die hinzu gerufenen Beamten der Polizei Weimar stellten bei der Klärung der Sachlage bei dem rabiaten Anwohner Alkoholgeruch fest. Der vor Ort durchgeführte Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test ergab einen Wert von 1,67 Promille.

Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Trunkenheit im Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung ein.

