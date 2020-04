Küllstedt. Im Eichsfeld hat es am Mittwoch bei einem Polizeieinsatz ein Todesopfer gegeben.

68-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz im Eichsfeld

Bei einem Polizeieinsatz im Eichsfeld ist am Mittwoch 68-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei informierte, habe es eine Durchsuchung bei dem Mann in Küllstedt gegeben. Dabei habe der 68-Jährige Widerstand gegen die Polizei geleistet, so dass die Beamten „unmittelbaren Zwang“ anwendeten.

Dabei habe der Mann das Bewusstsein verloren und verstarb trotz sofortiger Reanimation vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen führt nun ein Todesfallermittlungsverfahren und habe die Sektion angeordnet. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat, heißt es von der Polizei.