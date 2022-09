7-Jährige von Auto erfasst

7-Jährige in Meuselwitz von Auto erfasst und leicht verletzt. (Symbolbild)

Altenburg. Eine 7-Jähriges Mädchen wurde am Donnerstagnachmittag in Meuselwitz von einem Autofahrer erfasst. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Altenburger Straße in Meuselwitz eine 7-jährige von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Laut Polizei habe sie die Straße überwuert und ein entlangfahrender Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Mädchen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung.