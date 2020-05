Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

7-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein siebenjähriger Junge wurde am Dienstag in der Neuen Straße in Seebach (Wartburgkreis) angefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 43-Jährige mit ihrem VW in Richtung Thal. Auf Höhe der Einmündung in die Wiesenstraße querte ein 7-jähriger Junge die Fahrbahn mit seinem Roller.

Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Jungen zusammen. Der wurde leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause. Es entstand Schaden am Roller als auch am Auto.

