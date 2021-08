71-Jährige rammt mit Auto Mopedfahrer und fährt weiter

Die Polizei konnte die Unfallverursacherin an ihrem Wohnort ausfindig machen. (Symbolbild)

Saalfeld. In Saalfeld wurde ein Mopedfahrer bei einem Unfall verletzt. Die Verursacherin fuhr einfach weiter.

Bei einem Unfall in Saalfeld wurde am Montag ein Mopedfahrer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe eine 71-jährige Autofahrerin offenbar den vorfahrtberechtigten Mopedfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Anschließend sei sie einfach weitergefahren, ohne sich um den Verletzten sowie dessen Schaden zu kümmern.

Durch einen Zeugen wurde das Kennzeichen ihres Wagens notiert, so dass die Polizei sie zu Hause aufsuchte. Dort habe sie auch zugegeben, selbst hinterm Steuer gesessen zu haben. Der Mopedfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, gegen die 71-Jährige wurde Strafanzeige erstattet.

