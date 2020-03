Ein Autofahrer ist in der Magdeburger Allee in Erfurt mit einer Straßenbahn kollidiert. (Symbolfoto)

Erfurt. Ein Autofahrer ist in der Magdeburger Allee in Erfurt mit einer Straßenbahn kollidiert. Das Auto wurde mitgeschleift.

72-jähriger Autofahrer kollidiert in Erfurt mit Straßenbahn

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

72-jähriger Autofahrer kollidiert in Erfurt mit Straßenbahn

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Magdeburger Allee in Erfurt ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 72-jährige Fahrer eines Opel gemeinsam mit einer Straßenbahn die Magdeburger Allee in Richtung Ilversgehovener Platz. Kurz vor der Haltestelle Ilversgehovener Platz übersah der 72-Jährige das Rotlicht der Ampel und bog nach links in Richtung Mittelhäuser Straße ab. Dort kollidierte er mit der geradeaus fahrenden Straßenbahn, die das Fahrzeug mitschleifte und zwischen einer Ampel und der Straßenbahn einklemmte.

Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Streit um Kinderbetreuung eskaliert: Gefährliche Körperverletzung in Erfurt

Person bei Schlägerei auf Anger in Erfurt schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen