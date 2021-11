Ein Senior wurde bei einem Unfall in Weimar schwer verletzt. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto.

77-Jähriger bei Unfall in Weimar schwer verletzt

Weimar Ein Senior hat in Weimar die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einen Eisenzaun gekracht.

Der 77-jährige Fahrer eines Toyota wurde laut Polizei am Dienstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann befuhr den Weimarer Stadtring als er auf Höhe des August-Bebel-Platz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

In der Folge überfuhr er eine Verkehrsinsel und rutschte auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch Mülltonnen in einen Zaun. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, sein Auto ist Totalschaden.

