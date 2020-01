Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

77-Jähriger flüchtet in Leina angetrunken vor der Polizei

Einen Mercedes wollten Polizisten in der Nacht zum Sonntag in Leina kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale des hinter ihm fahrenden Streifenwagens. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete der Mercedes bei schlechter Sicht und teils glatter Fahrbahn in Richtung Schnepfenthal, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort konnte das Fahrzeug gestoppt werden.

Wie sich bei der folgenden Kontrolle herausstellte, war der 77-jährige Fahrer alkoholisiert (0,27 Promille) und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mann wurde angezeigt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.