In der Erfurter Tschaikowskistraße ereignete sich am 28.06.2022 ein tödlicher Unfall. Unser Archivfoto zeigt einen Zusammenstoß eines Pkw mit der Straßenbahn in der Tschaikowskistraße vor zehn Jahren. Damals entgleiste die Bahn und es gab es mehrere Verletzte. (Archivbild)