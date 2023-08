93-jähriger Autofahrer beschädigt Pkw und prallt gegen Parkhauswand

Weimar Ein Autofahrer ist in Weimar gegen ein parkendes Auto gefahren. Er setzte seine Fahrt fort uns verursachte einen weiteren Schaden.

Ein Zeuge meldete sich am Dienstag gegen 9.10 Uhr bei der Polizei in Weimar. Er habe beobachtet, wie ein Autofahrer in der Bodelschwinghstraße beim Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug beschädigt habe. Der Mann hielt nicht an uns setzte stattdessen seine Fahrt in ein Parkhaus fort.

Dort stieß er gegen die Wand des Parkhauses, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin sprach den Mann an und lief mit ihm zu dem vorher beschädigten Pkw. Beim Eintreffen der Polizisten war der Mann den Angaben zufolge vital und orientiert. Wie es zu den Unfällen kam, konnte noch nicht geklärt werden.

