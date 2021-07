A4 nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt - Zwei Männer schwer verletzt

Bad Hersfeld. Auf der A4 bei Bad Hersfeld hat es am Morgen einen schweren Unfall mit drei beteiligten Lkw gegeben. Die Autobahn ist in Richtung Westen voll gesperrt.

Am Dienstagmorgen hat es auf der A4 bei Bad Hersfeld einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei seien vier Lkw in den Unfall verwickelt gewesen. Vermutlich seien zwei Lkw-Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren alle Lkw die Autobahn in westlicher Richtung. Wie die Polizei mitteilt, mussten die beiden vorderen Gespanne verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der dritte Lkw wurde von einem 58-jährigen Fahrer aus Bad Langensalza gesteuert. Auch er konnte noch rechtzeitig bremsen. Der 40-Jahre alte Fahrer des vierten Lkw erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr ungebremst auf das vorausfahrende Gespann auf und schob die Fahrzeuge zusammen.

Die Fahrer der letzten beiden Lkw wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wobei der 58-Jährige von der Feuerwehr Bad Hersfeld aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Beide wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser transportiert. In diesem Zusammenhang war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Autobahn musste wegen der Rettungsarbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise über eine Länge von 21 Kilometern. Mittlerweile ist die Fahrbahn in eine Richtung wieder frei, die Fahrspuren in Richtung Frankfurt am Main bleiben weiterhin gesperrt. Der Verkehr staut sich auf mindestens sieben Kilometern, auch auf den Umleitungsstrecken staut es sich.

Lkw-Fahrer stirbt auf Rastplatz der A9 - Reanimationsversuche seiner Kollegen ohne Erfolg

Mehrere zum Teil schwer Verletzte bei Unfällen auf Thüringer Autobahnen

Busfahrer bei Messerangriff in Hof getötet – Er wollte seine Fahrgäste gegen den Angreifer verteidigen