Abenteuerlustiger Vierjähriger unterwegs – Auto-Brandstifter geschnappt

Ein abenteuerlustiger Vierjähriger machte sich am Freitagabend bei einem Spaziergang mit seiner Familie in Gotha selbständig.

Nachdem er sich in einem unbemerkten Moment von seinen Eltern abgesetzt hatte, lief der Junge zielgerichtet auf das Betriebsgelände der Thüringerwaldbahn in der Waltershäuser Straße. Hier bewunderte er laut Polizei die abgestellten Straßenbahnen. Eine Polizeistreife konnte schnell die besorgten Eltern des Vierjährigen ausfindig machen und den Jungen an diese übergeben.

Nur den Fahrradrahmen übrig gelassen

Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 23.15 Uhr haben Unbekannte am Samstag in der Südstraße in Gotha mehrere Fahrradteile von einem Mountainbike abmontiert. Zuvor hatte die 24- jährige Geschädigte ihr Fahrrad der Marke Scott an einer Laterne am Zugang zum Hauptbahnhof angeschlossen. Als sie abends wieder zu ihrem Mountainbike kam, fehlten bis auf den Rahmen alle Anbauteile. Der Wert der entwendeten Fahrradteile wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden.

Brandstiftung an Auto - Täter gefasst

Zu einer Brandstiftung an einem Pkw kam es am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Kindleber Straße in Gotha. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Opel eines 38-jährigen Geschädigten verhindert werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Noch während der Anzeigenaufnahme konnte laut Polizei ein 40-Jähriger als Täter ermittelt werden. Der Mann räumte die Tat ein. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Brandstiftung erstattet.

Betrunkener Autofahrer fragt nach Zigarette

Einen ungewöhnlichen Ort für eine Zigarettenpause wählte am frühen Sonntagmorgen ein 21-jähriger Audifahrer in der Reinhardsbrunner Straße in Gotha. Der betrunkene Mann hielt mit seinem Pkw laut Polizei verkehrsbehindernd vor einem Tanzlokal, um dessen Personal nach einer Zigarette zu fragen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,17 Promille fest. Im Nachgang wurde mit dem 21-Jährigen eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Mazda zerkratzt

Unbekannte haben am Samstagabend in der Franz-Mehring-Straße in Waltershausen einen abgestellten Pkw Mazda einer 21-Jährigen zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro.

