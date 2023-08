Acht Tonnen Kupferkabel im Wert von 50.000 Euro in Südthüringen gestohlen

Schleusingen. Mehrere Tausend Meter Kabel haben Unbekannte von einem Firmengelände in Südthüringen entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Mitarbeiter einer Firma in der Straße "Am Sättel" in Schleusingen stellten am Montagmorgen einen Einbruch fest. Laut Polizei hatten sich Unbekannte in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montag gewaltsam Zutritt zu dem Betriebsgelände verschafft und sich an dort gelagerten Kabeltrommeln zu schaffen gemacht.

Die Diebe entwendeten etwa sieben bis acht Tonnen Kupferkabel im Wert von circa 50.000 Euro. Die Kabel haben den Angaben zufolge eine Länge von mehreren Tausend Metern.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0224861/2023 entgegen genommen.

