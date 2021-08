Acht Verletzte auf der A4 bei Mellingen

Bis zu 12 Kilometer lang war der Stau in Fahrtrichtung Dresden während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen.

Mellingen. An dem Auffahrunfall am Freitagmittag sind drei Fahrzeuge beteiligt.

Das braucht niemand, schon gar nicht an einem Freitag in den Ferien: Auf der Autobahn A4 sind am Freitagmittag kurz nach der Anschlussstelle Apolda drei Fahrzeuge verunglückt und acht Personen verletzt worden.

Neben der Polizei rückten die Freiwillige Feuerwehr Mellingen sowie ein Notarzt- und fünf Rettungswagen aus Weimar und aus dem Weimarer Land an.

Was war geschehen? Eine Audi-Fahrerin (39) musste wegen Stauerscheinungen auf dem mittleren der drei Fahrstreifen bremsen. Eine 64-Jährige am Steuer eines Wohnmobils erkannte das und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab, ein weiterer Kraftfahrer dahinter allerdings nicht.

Der 77-Jährige erkannte in seinem Opel die Situation zu spät und fuhr auf das Wohnmobil auf. Der Pkw schob das Fahrzeug gegen den Audi. Beim Aufprall wurden sechs Erwachsene und zwei Kinder leicht verletzt. Zu Untersuchungen wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wurde vorläufig mit 25.000 Euro angegeben.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten nahmen einige Zeit in Anspruch. So kam es im freitäglichen Reise- und Berufsverkehr zu starken Beeinträchtigungen. Der Rückstau war zeitweise zwölf Kilometer lang.