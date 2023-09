Aggressiv beim Arzt und schlechte Versteckspiele: Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. In Jena hat ein unbekannter Fahrzeugführer versucht, sein Auto nach einem Unfall unter einer Plane zu verstecken. Außerdem sucht die Polizei Jena den Besitzer eines Drahtesels. Weitere Meldungen:

Der Fahrer eines Opels hat am Montagmorgen versucht, sein Unfallauto unter einer Plane zu verstecken. Wie die Polizei schreibt, war der Fahrer stadteinwärts in der Rudolstädter Straße unterwegs. Er sei dann offenbar nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun gefahren.

Doch statt sich nun bei der Polizei um eine Unfallaufnahme zu kümmern, bedeckte er seinen Opel mit einer Plane und zusammengesuchten Stöcken. Anschließend entfernte er oder sie sich von der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mann wird aggressiv beim Arzt

Weil ein Mann ohne Termin am Montagmorgen eine Arztpraxis in der Westbahnhofstraße aufsuchte, konnte er nicht behandelt werden. Doch statt einen Termin zu vereinbaren und die Räumlichkeiten zu verlassen, sei der Mann aggressiv geworden, schreibt die Polizei. Mehrfache Aufforderungen zum Gehen stimmten ihn schließlich um – allerdings stieß er beim Verlasse eine Mitarbeitern gegen den Türrahmen und versuchte, nach dieser zu treten. Die Frau wurde leicht verletzt. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

Wachmann sperrt sich selbst ein

Nichts anderes übrig als die Polizei zu rufen, blieb am Dienstagmorgen ein Wachmann in Jena. Er hatte sich versehentlich auf seinem Rundgang eingesperrt und konnte das Objekt nicht mehr verlassen. Die Beamten befreiten den Mann, so dass er seinen Kontrollgang fortsetzen konnte.

Radfahrer gestürzt

Ein 37 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmorgen in der Göschwitzer Straße mit seinem Gefährt gestürzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeimeldung musste der Mann verkehrsbedingt stark bremsen und stürzte.

Fahrrad gefunden

Wer aktuell ein blaues Fahrrad vermisst, kann dies bei der Polizei abholen. Der Drahtesel von Riverside wurde am 13. Juli in den frühen Abendstunden in der Friedrich-Engels-Straße in Jena, in der Nähe eines Spielplatzes, sichergestellt. Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) sowie der Nennung des Aktenzeichens 0190907/2023, das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen. Hier hat die Polizei ein Foto des Damenrades veröffentlicht.

