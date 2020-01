Rudolstadt. In Rudolstadt sorgte am Montagabend ein aggressiver Ladendieb für Aufsehen. In einer Reisetasche wollte er Alkohol im Wert von 400 Euro stehlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aggressiver Ladendieb in Rudolstadt wollte Alkohol im Wert von 400 Euro stehlen

Wie die Polizei mitteilt, wollte der bislang unbekannte Täter am Montagabend Alkohol im Wert von über 400 Euro aus einem Supermarkt in Rudolstadts Ortsteil Schwarza stehlen. Seine Beute hatte er in einer Reisetasche verstaut. Im Kassenbereich wurde der Mann von einem Ladendetektiv angesprochen. Daraufhin soll er sofort aggressiv und wie wild um sich geschlagen haben. Zudem soll er den Detektiv getreten und seine Reisetasche in dessen Richtung geworfen haben.

Trotz allem konnte der Ladendetektiv den Flüchtigen für einen kurzen Moment greifen. Dabei riss ein Teil seiner zur Tatzeit getragenen Jacke ab. Am Ende konnte der Mann jedoch in Richtung Schwarza flüchten. Die Polizei wird nun die Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera im Laden sowie die Spuren an dem abgerissenen Teil der Jacke des mutmaßlichen Täters auswerten.

Die Tatzeit wird von der Polizei mit 17.30 Uhr angegeben. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt,

blond-gekräuseltes Haar,

zur Tatzeit trug er einen dunklen Anorak,

eine blauen Jeans und gelbe Turnschuhe.

Zeugen, die die Tat oder den Täter gesehen haben und Hinweise zur Identität geben können, werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 03672/4171-464 zu melden.

Bereits am Freitagabend (24. Januar) wurde im Rudoslstädter Ortsteil Schwarza ein Supermarkt von zwei Ladendieben heimgesucht. Auch hier viel die Aggressivität der beiden Täter auf. Den Ladendetektiv des Marktes schlugen und traten die beiden bisher unbekannten Diebe.