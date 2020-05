Der 42-Jährige steckte mehrere Waren in seinen Rucksack, bezahlte allerdings nur eine Kleinigkeit an der Kasse.

Aggressiver Ladendieb schubst Verkäufer in Erfurter Supermarkt

Mit einem renitenten Ladendieb bekamen es am Dienstag zwei Mitarbeiter in einem Supermarkt in Erfurt zu tun. Sie beobachteten, wie der Mann mehrere Artikel im Wert von knapp 100 Euro in seinem Rucksack verschwinden ließ und dann eine Kleinigkeit an der Kasse bezahlte. Als die Angestellten den 42-Jährigen ansprachen, wurde er aggressiv. Die beiden versuchten, den Ladendieb festzuhalten. Dieser wehrte sich massiv und schlug wild um sich, so dass die Mitarbeiter gegen einen Werbeaufsteller stürzten und dadurch leicht verletzt wurden.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

