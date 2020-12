Aggressiver Quadfahrer flüchtet in Triebes vergeblich vor Polizei

Gegen 23:10 Uhr sollte am Montag der Fahrer eines Quad in der Triebeser Hauptstraße durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Plötzlich flüchtete der Mann und rannte zu Fuß davon. Seine Flucht war jedoch nicht von langer Dauer. So konnten Polizeibeamten den 21-Jährigen kurz darauf stoppen.

Dabei wurde dieser leicht verletzt und medizinisch versorgt. Es stellte sich heraus, dass der äußerst aggressive Mann sowohl unter dem Einfluss von Drogen stand, als auch mit über 1,7 Promille ziemlich betrunken war.

Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte das Quad ohne Einverständnis des Eigentümers. Während der gesamten Maßnahmen beleidigte der 21-Jährige die Beamten und leistete Widerstand. Dies hat nunmehr mehrere Ermittlungsverfahren zur Folge.