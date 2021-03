Aggressiver und betrunkener Autofahrer sorgt für Polizei-Großeinsatz

Am Freitagmittag erhielt die Polizei einen Hinweis über einen in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der Straße zwischen Reinsdorf und Heldrungen im Kyffhäuserkreis. Die Zeugen (ein Ehepaar) gaben an, dass sie dem Auto hinter her fahren würden, und das dessen Fahrer zum Teil "extrem gefährlich" sei.

Sofort wurden alle verfügbaren Polizei-Teams alarmiert, inklusive von der Autobahnpolizei, sowie Kollegen aus dem Landkreis Sömmerda. Mittlerweile fuhr das Auto laut Angaben des Ehepaares auf der A71 in Richtung Schweinfurt. Die Fahrweise wäre weiterhin gefährlich, ein Unfall immer wahrscheinlicher.

Als das Fahrzeug die Autobahn an der Anschlussstelle Weißensee verlassen hatte und anhielt. konnte eine Polizeistreife aus Artern den Fahrer schließlich stellen. Demnach roch der Mann auffällig stark nach Alkohol, verweigerte allerdings jegliche Kooperation mit der Polizei.

Im Krankenhaus soll der Mann weiterhin mit extremen Widerstand versucht haben, sich gegen die Blutentnahme zu wehren. Die Polizisten nahmen ihm im Anschluss den Führerschein ab und stellten diesen sicher. Einem ihm durch die Polizei erteilten Platzverweis kam der Mann in der Folge aber auch nicht nach, stattdessen soll er Krankenhauspersonal und Patienten belästigt haben.

Nun klickten für den Mann die Handschellen, die Maßnahme wurde richterlich bestätigt. Bei dem schließlich durchgeführten Atemalkoholtest zeigte dieser als Ergebnis 2,06 Promille an.

Die Polizei möchte sich bei dem Ehepaar bedanken, das mit seinem Anruf möglicherweise Schlimmeres verhindert hatte. Des Weiteren werden Zeugen eventuell durch den Mann in Gefahr gebrachte Verkerhsteilnehmer gebeten, sich bitte bei einer Polizeidienststelle in der Nähe zu melden.