Pößneck. Ein 68 Jahre alter Mann hat am Donnerstag in Pößneck einen Polizisten attackiert, als dieser ihn der Wohnung verweisen wollte.

Aggressiver und betrunkener Mann attackiert Polizist bei Einsatz

Wie die Polizei in Pößneck informiert, wurde eine Streife in eine Wohnung gerufen, weil hier ein Mann seine Frau bedroht haben soll. Beim Eintreffen am Einsatzort trafen die Polizisten auf einen stark alkoholisierten und zudem aggressiven 68 Jahre alten Mann.

Während der Anzeigenaufnahme sprachen die Polizisten dem Mann einen Verweis aus. Doch anstatt die Wohnung zu verlassen, soll der 68-Jährige einen der Polizisten mit der Faust gegen die Brust gestoßen haben.

Der Mann wurde daraufhin gefesselt und zur Polizeistation mitgenommen. Während der Fahrt soll er immer wieder geäußert haben, dass er seine Frau „umbringen werde“. Zudem soll er die Polizisten fortwährend beleidigt haben.

Als der Mann sich schließlich wieder beruhigt hatte, konnte er am Nachmittag die Polizeidienststelle verlassen. Der Polizist wurde durch seine Attacke nicht verletzt.