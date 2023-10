Alarmanlagen verschrecken Einbrecher und Fahrverbot für Raser – die Meldungen der Polizei Erfurt

Erfurt Gleich zweimal sind Diebe am Samstag in Erfurt durch Alarmanlagen vertrieben worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Die Meldungen der Polizei Erfurt

Gestohlene Verkehrsschilder in Keller gefunden

Eine Warnbake hat am Samstag Polizeibeamte zu Diebesgut geführt. Ein Zeuge hatte die Polizei in den Erfurter Süden gerufen. Er war auf eine vor einem Keller abgestellte Warnbake aufmerksam geworden, die möglicherweise aus einem Diebstahl stammte. Der Mieter öffnete das Kellerabteil. Dabei wurden wurden gestohlene Verkehrsschilder gefunden und sichergestellt. Gegen den 20-jährigen Nutzer der Kellerbox wird nun wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Alarmanlagen vertreiben Diebe

Am Samstag wurden Diebe in Erfurt gleich zweimal durch Alarmanlagen vertrieben. In der Andreasvorstadt hatten Unbekannte versucht, in einen Getränkemarkt einzubrechen. Als sie sich an der Zugangstür zu schaffen machten, wurde das akustische Signal ausgelöst. Die Einbrecher flohen. In der Innenstadt hatten Unbekannte versucht, in ein Fahrradgeschäft einzubrechen. Dabei richteten sie an einer Tür 2000 Euro Schaden an. Auch sie verschreckte der Alarm.

108 statt 50 km/h: Punkte in Flensburg und Fahrverbot für Raser

Mindestens 540 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot: Darauf muss sich der 35-jährige Autofahrer einstellen, der am Wochenende von der Polizei erwischt wurde. Sie führte in der Stotternheimer Straße Verkehrskontrollen durch in einem Bereich, in dem höchstens 50 km/h erlaubt sind. Der VW-Fahrer war dort jedoch mit 108 km/h unterwegs. „Die überwiegende Mehrheit der kon­trollierten Verkehrsteilnehmer hielt sich erfreulicherweise an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit“, teilt die Polizei mit.

Teenager überfallen und beraubt

Auf einer Toilette auf dem Petersberg ist am Sonntagabend ein 16-jähriger Junge bedrängt worden. Als er die Sanitäranlage aufsuchte, waren ihm drei Männer gefolgt und hatten Bargeld gefordert. Der Teenager kannte sie nicht und versuchte laut Polizeiangaben zu flüchten. Das misslang und er wurde von den Männern geschlagen. Daraufhin gab er ihnen 200 Euro in bar und seine Turnschuhe. Dann flüchteten die Männer.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mehr als 1000 Euro in bar sind am Samstagabend aus einem Einfamilienhaus im Süden Erfurts gestohlen worden. Der Dieb hatte ein Fenster zerstört, um ins Haus zu gelangen. Dort hatte er die Räume durchsucht und wurde im Büro fündig. Am Fenster wurde ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht.

